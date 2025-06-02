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Gündem
AA 02.06.2025 11:10

ABB'ye "engelli Ankarakart" için kart ve işlem bedeli alındığı nedeniyle para cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), engellilerin toplu taşıma hizmetinden ücretsiz faydalanabilmesi için belirli ücret karşılığında engelli Ankarakart çıkartması zorunluluğunu, engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlali saydı.

ABB'ye "engelli Ankarakart" için kart ve işlem bedeli alındığı nedeniyle para cezası

Ankara'da yaşayan engelli M.K.G, toplu taşımada kullanılan "engelli Ankarakart" başvurularında 65 lira kart bedeli alınmasını, ayrıca 130 lira kayıp ve kırık kart işlem bedeli talep edilmesini TİHEK'e taşıdı.

Ulaşım hakkının etkin ve eksiksiz kullanılması için bu başvurularda engellilerden ücret alınmaması gerektiğini ifade eden M.K.G, bunun engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlali olduğunu savundu.

İnceleme kapsamında ABB'den alınan yazılı görüşte, kart bedelinin yüklenici firmayla yapılan sözleşme kapsamında, kayıp ya da kırık kart işlemleri için alınan ücretin ise belediye meclisi kararınca belirlendiği kaydedildi.

Başvuruyu değerlendiren TİHEK, ABB'nin engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar vererek, belediyeye üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası uyguladı.

Sisteme entegre edilmeli

Kararda, ücretsiz veya indirimli seyahat hakkına sahip gruplar arasındaki gazi ve yakınları, şehit yakınları, vazife malulü ve yakınları ile devlet sporcularının şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden faydalanabilmeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kendilerine verilen seyahat kartlarının yeterli olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Engellilerin toplu taşıma hizmetinden faydalanabilmesi için belirli ücret karşılığında kişiselleştirilmiş engelli Ankarakart'a sahip olmasının zorunlu kılındığı kaydedilen kararda, bunun engelliler açısından farklı muamele oluşturduğuna işaret edildi.

Kararda, "Engellilerin ulaşım haklarından tam ve etkin şekilde yararlanabilmeleri için muhatap belediyede gazi ve yakınları, şehit yakınları, vazife malulü ve yakınları ile devlet sporcuları için seyahat kartlarının elektronik ücret toplama sistemine entegre edilerek tamamlandığı anlaşılan uyum sürecinin, engelliler için de yürütülerek uygulamada yeknesaklığın ve anılan mevzuat hükümlerine uyumun sağlanması gerektiği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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