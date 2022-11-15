Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 11:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği Endonezya’nın Bali Adası’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
Erdoğan daha önce de ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.
Etiketler: Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
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