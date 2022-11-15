Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği Endonezya’nın Bali Adası’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Erdoğan daha önce de ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.