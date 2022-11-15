MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda açıklama yaptı.

Bahçeli, 6'lı masanın İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının ardından yaptığı ortak açıklamaya tepki gösterdi.

Bahçeli, "Terör diyorlar ama örgüt ismini sayamıyorlar. Meçhul bir terörden sözde rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Teröre geçit vermeyeceğiz demişler bu terörün kaynağı nedir ismi, cismi nasıl tanımlanmalıdır" açıklamasını yaptı.

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

"Terör diyorlar ama örgüt ismini sayamıyorlar. Meçhul bir terörden sözde rahatsızlıklarını dile getiriyorlar.

Suya sabuna dokunmayan eften püften günü kurtarmaya yönelik açıklamaya zillet ittifakı gerek duymuştur. Teröre geçit vermeyeceğiz demişler bu terörün kaynağı nedir ismi cismi nasıl tanımlanmalıdır. Zillet ittifakı açıktan tavır alamamış, katile katil diyememiş PKK ve PYD'yi lanetleyememiştir.

Bu siyaset Türk milletine sevdalı bir siyaset değildir. PKK ve sahiplerini gücendirmemek için 40 derene su getirmeye kalkmayın. Çıkın milletin karşısına mertçe PKK terör öngütüdür, canidir diye konuşun"