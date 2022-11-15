Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralananların durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor."