Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 10:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: 58 yaralı taburcu oldu, 23'ünün tedavisi sürüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralananlar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "58 kişinin tedavileri tamamlanarak taburcu oldu, tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda'' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralananların durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor."
81 YARALININ SAĞLIK DURUMU— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 15, 2022
Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor.
Etiketler: Fahrettin Koca İstanbul
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