Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 10:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zap’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit operasyon bölgesi olan Zap’ta tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesi olan Zap’ta tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıkalamda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor!" ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesi olan Zap’ta tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/cDNPf8dapy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 15, 2022
Etiketler: Pençe Operasyonları Terörle Mücadele
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