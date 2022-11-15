Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesi olan Zap’ta tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıkalamda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor!" ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesi olan Zap’ta tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/cDNPf8dapy