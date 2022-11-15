PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli’de “Eren Abluka Sonbahar Kış-13 (Tunceli-Ovacık-Yoğunçam) Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu” başlatıldı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 881 personel 65 operasyonel tim görev aldı.

PKK'nın sözde hastanesi ele geçirildi

Ovacık kırsalında 23 farklı noktada tespit edilen 2 mağara ve 5 sığınak içerisinde PKK terör örgütünün sözde hastanesi de ele geçirildi.

Mağara ve sığınakların içerisinde 9 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 730 adet çeşitli çaplarda mühimmat,10 adet roketatar mühimmatı,18 adet Piyade Tüfeği şarjörü, 3 adet EYP yapımında kullanılan telsiz, 12 adet EYP yapımında kullanılan pil bloğu,1 adet dürbün, 45 adet ameliyat malzemesi, 11adet ameliyat aleti, 10 adet serum, 110 adet enjektör, 200 adet neşter, 12 adet ameliyat makası, 4 adet şırınga, 90 adet sargı bezi, 4 çift ameliyat eldiveni, 2 adet oksijen maskesi, 3 adet kar elbisesi 400 metre uzunluğunda branda ve çok sayıda örgütsel doküman, yaşam malzemesi ile muhtelif malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler ile depo, sığınak ve barınaklar imha edilerek kullanılamaz getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.