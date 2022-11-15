Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 10:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında gözaltı sayısı 50'ye yükseldi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili 50 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı soruşturmasının kapsamı genişliyor.
6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 vatandaşın yaralandığı terör saldırısını düzenleyen terörist yakalandı. Saldırıyla iltisaklı olduğu belirlenenler de emniyetin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamada İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı.
Etiketler: Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ Son Dakika Terör Saldırısı
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