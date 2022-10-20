Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun yurt dışı mesaisini sürdürüyor. Bu kapsamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunan Erdoğan, Azerbaycan'ın Zengilan şehrine ulaştı.

Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı'na indi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan, yapımı tamamlanan havalimanına inen ilk devlet başkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Zengilan Havalimanı’nın açılışını yaptı.https://t.co/LDkfD6WUKf pic.twitter.com/YPNNM9UVh8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 20, 2022

Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev'e, havalimanının sembolik anahtarları takdim edildi. Erdoğan ve Aliyev anahtar ile basın mensuplarına poz verdi.

İki lider, daha sonra havalimanı binasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra baş başa görüştü.

Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan, bölgeyi yeniden imar ediyor. Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran sınırları yakınındaki Zengilan şehri uluslararası bir havalimanıyla dünyaya bağlanacak.

Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın pisti 3 kilometre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde. Büyük kargo uçakları dahil, tüm geniş gövdeli uçaklar piste iniş kalkış yapabilecek. Aynı anda 8 uçak peronlarda bulunabilecek.

İnşası 1,5 yılda tamamlanan havalimanında ülkenin en büyük yolcu uçağıyla ilk teknik uçuş 9 Eylül'de gerçekleşmişti.

Zengilan'daki havalimanı, geçen yıl açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Fuzuli Havalimanı'ndan sonra Karabağ’daki ikinci uluslararası havalimanı olacak.