HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hazırlık Komisyonu kurulacak.

Tutuklu bulunan HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için süreç bugün itibarıyla başlamış oldu. Milletvekilliği devamsızlığı sebebiyle hazırlanan rapor Meclis Başkanlık Divanı'nca Karma Komisyon'a gönderildi. Karma Komisyon toplantısında Semra Güzel'in devamsızlığı sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi için bir Hazırlık Komisyonu kurulması kararı alındı.

Alt komisyon bir ay boyunca Semra Güzel ile ilgili tutulan raporu inceleyecek. Bir ay içinde 5 birleşime katılmayanların milletvekilliği düşürülebiliyor. Milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar çıkarsa Karma Komisyon bir kez daha toplanacak. Tüm bu süreç sonunda Karma Komisyon HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar verirse son sözü Meclis Genel Kurulu söyleyecek. Üye tam sayısının salt çoğunluğu kabul oyu kullanırsa Semra Güzel'in vekilliği düşürülecek.

Firar eden Güzel, Edirne'ye giderken yakalanmış ve yaklaşık bir ay önce silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmıştı.