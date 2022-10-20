Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2'nin Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizi milli sistemlerle donatmaya devam ediyoruz. 6 adet Bayraktar TB2 İHA’mızı, 6 adet yerli CATS kamerayla Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teslim ettik. Böylece TB2’ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine de ilk kez girmiş oldu" sözlerine yer verdi.