Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bozdağ'ın, açıklamalarının satır başları şöyle;

(Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifi) Anayasanın 24. maddesine bir fıkra eklemek suretiyle orada yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmek için adım atacağız. Eklenecek fıkra din ve vicdan hürriyetini teminat altına alan bir formülasyon içerecek.

Türkiye’de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz.

Ayrıntılar gelecek...