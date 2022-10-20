Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Hızır Bekir Baybörü'nün ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Hızır Bekir Baybörü'nün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Polis
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