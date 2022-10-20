İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bölücü terör örgütüne karşı kimyasal silah kullanıldığı iddialarına sert tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantılarının kara propaganda faaliyetlerine bir yenisinin eklendiğini belirten Başkan Altun, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye ve kimyasal silahları yan yana getirme çabasına şahit oluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şanlı Silahlı Kuvvetlerine ve onun kahraman mensuplarına atılan bu iftiranın da kimler tarafından desteklendiğini, hangi sivil görünümlü militan yapıların bu kara propagandaya ortak olduğunu milletimiz de biz de gayet iyi görüyoruz.

Çok iyi biliyoruz ki bu iftiralara destek veren de bunlarla aynı statüdedir, aynı kefededir, terör örgütü ile aynı yolun yolcusudur. Arkasına saklanmaya çalıştıkları maskeler gerçek yüzlerini artık gizleyememektedir.

"Kara propaganda faaliyetlerine geçit vermemek için çalışmaya devam edeceğiz"

PKK ve uzantılarının kaynağı olduğu bu karalama faaliyetlerinin dozajının her geçen gün artmasının sebebi de her gün inlerine girerek terör örgütünü bitme noktasına getirmiş olmamızdır.

Biz terörle mücadelemizi her alanda sürdürecek, terör örgütlerinin ülkemize karşı gerçekleştirmeye çalıştığı manipülasyon, dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine geçit vermemek için çalışmaya devam edeceğiz."