Ankara
Gündem
TRT Haber-AA 22.10.2025 15:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere "TRK" uçağıyla Körfez turunun son ülkesi Umman'ın başkenti Maskat'a gitti. Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında ilk olarak Kuveyt'i ziyaret etti. Erdoğan, ardından Katar'a ve şimdi de son durak olan Umman'a geçti. 

Erdoğan, Özel Sultanlık Havaalanı'nda, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ve elçilik personeli tarafından karşılandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Umman'a geçti.

Öte yandan, Umman Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, Özel Sultanlık Havaalanı'na inişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına eşlik etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Erdoğan resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracına, Al Alam Sarayı'na gelişinde, sultanlık süvarileri tarafından çevrelenen atlı askeri bando eşlik etti.

Erdoğan'ın Al Alam Sarayı'na girişinde 21 pare top atışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inerken Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Heysem bin Tarık'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Heysem bin Tarık, görüşmeye geçti.

Erdoğan görüşmenin ardından kendisi onuruna verilen resmi akşam yemeğine katılacak.

Katar Recep Tayyip Erdoğan Umman
