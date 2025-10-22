Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
Gündem
AA 22.10.2025 15:17

Emine Erdoğan, İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar'da İslam Eserleri Müzesi'ne ziyarette bulundu.

Emine Erdoğan, İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Resmi ziyarette bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, buradaki programları kapsamında İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan'ı burada Müze Müdürü Şeyha Nasser El-Naser ve Müze Müdür Yardımcısı Abdallah El-Dosari karşıladı.

Müzedeki "Masada Bir Yer: İslam Dünyasında Sofra, Yemek ve Ziyafet Geleneği" sergisini gezen Emine Erdoğan, eserler hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan, İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti

İslam dünyasındaki yemek, sofra ve paylaşma kültürünün tarihsel ve kültürel gelişimini konu edinen sergiyle, yemeğin sadece beslenme biçimi değil, aynı zamanda inanç, misafirperverlik, kimlik ve toplumsal birliktelik vurgusu taşıdığını göstermenin hedeflendiği belirtildi.

Emine Erdoğan, ziyaretine ilişkin NSosyal'den yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Doha'da İslam Eserleri Müzesi'ndeki 'Masada Bir Yer: İslam Dünyasında Sofra, Yemek ve Ziyafet Geleneği Sergisi'ni ziyaret ettim. İslam dünyasının inanç, misafirperverlik ve paylaşma kültürünü vurgulayan anlamlı eserler, kadim mirasımızın inceliklerini güçlü bir dille hatırlatıyor. Bu özel ve anlamlı serginin ziyaretçilerine ilham vermesini diliyorum."

OKUMA LİSTESİ