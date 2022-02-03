İki ülke ilişkilerinin 30'uncu yılı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kiev'de olacak.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'de bir araya gelecek. Ziyarette yeni iş birliği adımlarının atılması bekleniyor.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve Serbest Ticaret Anlaşması'nın da imzalanması öngörülüyor.

Rusya-Ukrayna krizi

Ancak görüşmenin ana gündemi Rusya-Ukrayna arasındaki tırmanan gerginlik olacak. Erdoğan ve Zelenskiy, Moskova-Kiev hattındaki tansiyonun düşmesi için neler yapılabileceğini değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenskiy'e 'bölgede huzurun korunması, gerilimin artmaması ve sıcak çatışma çıkmaması' için mesaj vermesi bekleniyor.

Erdoğan, krizin diğer tarafındaki isim Rusya Devlet Başkanı Putin'i de yakın zamanda Türkiye'de ağırlayacak ve barışın sağlanması için Putin'e de aynı mesajları verecek.