Çok Bulutlu 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.06.2023 20:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacaktır

Seçimlerin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Erdoğan, paylaşımında "İnşallah Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacaktır
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası ilk yurt ziyaretlerini gerçekleştirdiği KKTC ve Azerbaycan'dan yurda döndü.

Sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacaktır" mesajını verdi.

Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için çaba harcadıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye ve Azerbaycan olarak Doğu ile Batı arasında stratejik bir konuma sahibiz. Kardeşliğimize yaraşır şekilde ticaretten enerjiye, savunma sanayinden ulaştırmaya her alanda iş birliğimiz daha da derinleşecektir" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine şöyle devam etti:

"Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanmasıyla bölgemiz çok daha müreffeh şartlara kavuşacak.

İlham kardeşimle tam bir koordinasyon ve eş güdüm halinde bu diyalog sürecini yürütüyoruz.

İnşallah yakın zamanda bu temasların müspet neticelerini göreceğimize de inanıyorum.

Bu vesileyle bizlere “iki devlet tek millet” şiarını miras bırakan Azerbaycan’ın Umummillî Lideri Haydar Aliyev’i doğumunun 100’üncü yılında rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

Muzaffer Âli Başkumandan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşim ile el ele, gönül gönüle vererek münasebetlerimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz"

ETİKETLER
Azerbaycan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:51
ABD'li Senatör'den iddia: Biden'ın yasa dışı para alışverişini gösteren ses kayıtları var
20:43
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le bir araya geldi
20:38
Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
20:29
Kenya'da "açlık tarikatının" elinden kurtulanlar yemeyi reddedince hapse atıldı
20:23
Myanmar'daki darbenin ilk 20 ayında 6 binden fazla sivil yaşamını yitirdi
20:06
İzmir açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gümüşhane’nin 'altın vadisi'
Gümüşhane’nin 'altın vadisi'
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ