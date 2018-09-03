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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da "Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi"ne katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesine katıldı

Ruh Ordo Kültür Merkezi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'ın ev sahipliğinde "Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi" başladı.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'nin üye olduğu zirveye, Özbekistan "onur konuğu", Macaristan ise "gözlemci ülke" sıfatıyla katıldı.

Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyovev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban hazır bulundu.

Aile fotoğrafı çekildi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov tarafından konuk devlet başkanları karşılandı ve aile fotografı çekimi yapıldı.

Erdoğan'a zirve esnasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik ediyor.

Bu arada, Başkan Erdoğan'ın, aile fotoğrafı çekimi öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyovev ile samimi şekilde sohbet etmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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