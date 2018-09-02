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TSK Münbiç'te 39. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 39. devriye görevi icra edildi.

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TSK Münbiçte 39. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekt alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 2 Eylül 2018 tarihinde 39’uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

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