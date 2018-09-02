TSK Münbiç'te 39. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekt alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 2 Eylül 2018 tarihinde 39’uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 02 Eylül 2018 tarihinde 39’uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/RXzM4i71oJ — TSK (@TSKGnkur) 2 Eylül 2018

Kaynak: TRT Haber