Özbekistan 17 yıl sonra Türk Konseyi Zirvesi’ne katılacak

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyovev, yarın Kırgızistan'da düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne iştirak edecek.

Azerbaycan'da 2000'de yapılan Türkçe Konuşan Devletler Devlet Başkanları Zirvesi'ne cumhurbaşkanı düzeyinde katılan Özbekistan, 2001'de düzenlenen zirveye ise meclis başkanı düzeyinde katılım sağladı.

Özbekistan, 5 yıl aradan sonra 2006'da Antalya'da düzenlenen zirveye katılmamayı tercih etti. Bundan sonraki dönemlerde yapılan zirvelere katılmayan Özbekistan, 2009'da kurulan ve 3 Ekim 2009 tarihli Nahçıvan Anlaşması ile 16 Eylül 2010 tarihli İstanbul Bildirisi'ni temel alan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi kuruluşu ve faaliyetlerinde yer almadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimi etkili oldu

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyovev'in göreve gelmesiyle son yıllarda Özbekistan-Türkiye ilişkileri gelişmeye başlarken, bu süreçte karşılıklı üst düzey ziyaretler gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 ve bu yıl nisan ayında ülkeye, Mirziyovev'in de geçen yıl ekim ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaretler Özbekistan'ın Konsey'e tekrar katılması yönünde önemli aşamalar sağladı. Özbekistan'ın 17 yıl aradan sonra tekrar Konsey'e katılması kararı Erdoğan'ın inisiyatifiyle gündeme geldi. Erdoğan'ın bu süreçteki girişimleri Özbekistan'ın Konsey'e tekrar katılmasında önemli rol oynadı.

“Artık Türk Konseyi ofisinde Özbekistan'ın bayrağı da dalgalanacaktır”

Cumhurbaşkanı Mirziyovev, nisan ayında Erdoğan ile Taşkent'teki görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmelerde Özbekistan'ın uzun aradan sonra Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde yeniden yer alması konusunda olumlu sonuca vardıklarını belirterek, Bişkek’teki zirveye ülkesinin de katılacağını söylemişti.

Mirziyoyev, "Ankara'daki görüşmede Sayın Erdoğan, Türk Konseyi ofisinde Özbekistan'ın bayrağının eksik olduğunu söylemişti. Biz, artık bu konuda anlaştık. Artık Türkiye'deki Türk Konseyi ofisinde Özbekistan'ın bayrağı da dalgalanacaktır. Bu, küçük bir mesele değil. Uzun yıllar sonra Özbekistan, Bişkek'te yapılacak gelecek zirvede yeniden yer alacaktır." diye konuştu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un ev sahipliğinde yarın düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci üye sıfatıyla Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın da katılması bekleniyor.

Kaynak: AA