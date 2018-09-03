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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi para birimlerimizle ticaret yapılmasını öneriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası ticarette dolara bağımlılığa ilişkin, "Kendi para birimlerimizle ticaret yapılması seçeneği üzerinde yoğunlaşmayı öneriyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi para birimlerimizle ticaret yapılmasını öneriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da "Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası ticaretin dolara olan bağımlılığı, artık karşımıza bir engel olarak çıkmaya başladı." dedi.

"FETÖ dünyanın dört bir yanında eğitim kurumları üzerinden örgütlenmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile ilgili, "Bu yapı, bir dönem ülkemizde olduğu gibi dünyanın dört bir yanında eğitim kurumları üzerinden örgütlenmiştir. Yaşadıklarımız bize olduğu kadar dostlarımıza da FETÖ'yle mücadelede geç kalınmaması gerektiğini çok açık göstermiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde uluslararası teamül, prensip, kuralların hoyratça ihlal edildiği dönemden geçildiğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan, Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi
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