Türkiye ve Kırgızistan'dan sağlık alanında büyük başarı

Kırgızistan'a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgız mevkidaşı Sooronbay Ceenbekov'a Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesinde fahri doktora unvanı verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, Erdoğan ve Ceenbekov'a fahri doktora unvanı verildi, cübbeleri giydirildi.

Burada konuşan Ceenbekov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tıp Fakültesi binasının temelinin atılmasıyla ilgili, ülkede sağlık sektörüne katkı yapacak tıp fakültesinin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) Kırgızistan'da sağlık alanında büyük bir başarıya imza attık. Türkiye'de sağlık sektöründeki gelişmeleri yakından biliyorum. Türkiye'deki klinikler bile tam donanımlı ve teşekkülü olarak hizmet veriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Tıp Fakültesi binası temel atma törenine katıldı.https://t.co/T9SrxUEmL4 pic.twitter.com/db5kRwI2h3 — TRT HABER (@trthaber) 2 Eylül 2018

Kırgızistan-Türkiye İş Forumu'nda Erdoğan'ın, "Türk-Kırgız ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. İkili ilişkilerimizin gelişmesi için emek vereceğiz" ifadelerine atıfta bulunan Ceenbekov, "Türk kardeşlerimizle her türlü iş birliğine hazırız" mesajını verdi.

"Manas Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin en başarılı örneğidir. Üniversitenin kardeşliğimize, dostluğumuza ve etnik barışa katkısı büyüktür" ifadelerini kullanan Ceenbekov, üniversitenin yolsuzluktan uzak örnek bir eğitim kurumu olduğunun altını çizdi.

Üniversitenin Kırgız dilinin gelişmesine sağladığı katkının önemine işaret eden Ceenbekov, "Üniversitenizde Kırgızca eğitim verilmesi bizi sevindiriyor" diye konuştu.

Ceenbekov, yer altı kaynakları olmadan dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında yer alan Türkiye'deki teknolojik gelişmelerin örnek alınarak üniversitedeki uygulamalara ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Buradaki törenden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Ceenbekov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tıp Fakültesi binasının temelini attı.

Kaynak: AA