Hafif Sağanak Yağışlı 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.01.2026 18:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk devletleri yakın iş birliği içinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk Dünyası'nın mührünü vuracağımızdan eminiz" dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret ediyor.

Erdoğan, konuk mevkidaşını önce Esenboğa Havalimanı'nda ardından Beştepe'de törenle karşıladı. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında açıklama yaptı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Özbekistan ile son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi üç kat artırdık. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum. Özbekistan ile ileriye dönük stratejik adımlarımızı belirledik. Tüm ortak  hedeflerimiz için Özbekistan kurumları ile birlikte çalışıyoruz. Siyasi, ekonomik, kültürel, beşeri ve bölgesel tüm ortak hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için iki ülke kurumları iş birliği içinde çalışıyor. 

Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik hedefine doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ata yurdumuz Orta Asya'nın refahına gerekli katkıyı yapma konusunda kararlıyız. Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk Dünyası'nın mührünü vuracağımızdan eminiz.

Sadece gönlümüz ve dilimiz değil, acımız da bir, hüznümüz de bir, derdimiz de bir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremlerinde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biriydi.

Özbekistan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı ilkeli davrandı. Özbek kadeşlerimi yürekten kutluyorum. 

Ayrıntılar gelecek...

ETİKETLER
Özbekistan Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika Türk Devletleri Teşkilatı Türk Dünyası
Sıradaki Haber
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:51
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine aldı
17:51
Dijital birliğin "kanatlı askerleri" sürü halinde sahaya çıktı
17:44
Portekiz için üretilecek gemilerin ilkinin bloğu kızağa alındı
17:38
Filistin: İsrail geçen yıl Batı Şeria'da 685 çevre ihlali gerçekleştirdi
17:25
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı
17:17
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Asrın felaketinde komutanın üşümesin diye verdiği montu 3 yıldır geri vermek için saklıyor
Asrın felaketinde komutanın üşümesin diye verdiği montu 3 yıldır geri vermek için saklıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ