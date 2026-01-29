MSB kaynakları: TSK'nın Barış Pınarı'ndaki bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değil

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı bölgesindeki bazı alanlardan çekildiği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık kaynakları tarafından "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir. TSK bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Bu tarz dezenformasyon içeren maksatlı haberlere itibar edilmemesi, sadece resmi açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir" denildi.