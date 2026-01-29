Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
Gündem
AA 29.01.2026 14:20

Yargıtay, 'deprem' temasıyla ceza ve hukuk çalıştayları düzenleyecek

Yargıtay Başkanlığı, bölge adliye mahkemesi (istinaf) kararlarının Yargıtay içtihatlarına uyumunun güçlendirilmesi amacıyla şubat ayında İzmir'de deprem temalı ceza ve hukuk çalıştaylarının düzenleneceğini duyurdu.

Yargıtay, 'deprem' temasıyla ceza ve hukuk çalıştayları düzenleyecek

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, deprem temasıyla Hukuk Çalıştayı'nın 3-8 Şubat'ta, Ceza Çalıştayı'nın ise 10-15 Şubat tarihleri arasında İzmir'de düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, çalıştayların temel amacının, "benzer olaylara, benzer kararların verilmesi suretiyle hukuki birliğin sağlanması, makul sürede yargılama ilkesinin güçlendirilmesi ve yargı kararlarının doğruluk ve öngörülebilirliğinin artırılması" olduğu kaydedildi.

Depremlerin "toplumda çok boyutlu hukuki sonuçlar doğurduğu" aktarılan açıklamada, "Deprem sonrası ortaya çıkan uyuşmazlıkların hem hukuk hem de ceza boyutuyla ele alınacağı çalıştaylarda; bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay daireleri arasındaki içtihat uyumunun güçlendirilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

ETİKETLER
Yargıtay Deprem
