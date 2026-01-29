Yargıtay, 'deprem' temasıyla ceza ve hukuk çalıştayları düzenleyecek

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, deprem temasıyla Hukuk Çalıştayı'nın 3-8 Şubat'ta, Ceza Çalıştayı'nın ise 10-15 Şubat tarihleri arasında İzmir'de düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, çalıştayların temel amacının, "benzer olaylara, benzer kararların verilmesi suretiyle hukuki birliğin sağlanması, makul sürede yargılama ilkesinin güçlendirilmesi ve yargı kararlarının doğruluk ve öngörülebilirliğinin artırılması" olduğu kaydedildi.

Depremlerin "toplumda çok boyutlu hukuki sonuçlar doğurduğu" aktarılan açıklamada, "Deprem sonrası ortaya çıkan uyuşmazlıkların hem hukuk hem de ceza boyutuyla ele alınacağı çalıştaylarda; bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay daireleri arasındaki içtihat uyumunun güçlendirilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır." ifadeleri yer aldı.