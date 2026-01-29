Hafif Sağanak Yağışlı 9.9ºC Ankara
Gündem
AA 29.01.2026 15:20

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret ediyor. Erdoğan, konuk mevkidaşını önce Esenboğa Havalimanı'nda ardından Beştepe'de törenle karşıladı. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınıyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i taşıyan uçak Ankara'ya indi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyev'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

 

İki lider Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısını icra edecek. Toplantıda ikili iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar ayrıntılı şekilde değerlendirilecek.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da

İki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın toplantısında açıklama yapması da bekleniyor.

