Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrası, merak edilenleri ilk kez TRT ekranlarından yanıtlayacak.

Erdoğan, harekatın nasıl başladığını, dünya kamuoyunun baskılarına verdikleri tepkiyi, ABD ve Rusya ile yapılan mutabakata dair merak edilenleri anlatacak.

Serdar Karagöz ve Pelin Çift'in sunumuyla Cumhurbaşkanı Özel Yayını bugün saat 21.00'de TRT ekranlarında.

Kaynak: TRT Haber