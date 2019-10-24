Gündem
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Zarif ile görüştü24 Ekim 2019 Perşembe 09:57 - Son Güncelleme 24 Ekim 2019 Perşembe 09:59
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü’de düzenlenen Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı’nda İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.
Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakü’de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı’na katıldık. Kalıcı barış için tüm uluslararası toplumun Filistin'i tanıması gerekiyor. Filistin davasını her platformda savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA