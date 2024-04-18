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Gündem
AA 18.04.2024 17:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanyalı mevkidaşını resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanyalı mevkidaşını resmi törenle karşıladı

Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan'ın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hassan'ı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Hassan'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanyalı mevkidaşını resmi törenle karşıladı

Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Erdoğan ve Hassan, merdivenlerde Türkiye ve Tanzanya bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Hassan, heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dışpolitika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

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