Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de toplu açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/Hp5QB81gV8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 5, 2021

"Ankara'nın 2050 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılıyoruz"

Açılışını yapacağımız projeyle Ankara'nın 2050 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılıyoruz. Salgına ve kuraklığa rağmen Ankara'da şuana kadar içme suyu sıkıntısı çekilmedi. Ankaramıza bu tesisleri kazandırırken komşu şehirlerimizi de ihmal etmiyoruz.

'Suyu korumakla vatanı korumak arasında fark yok'

Ülkemizin su kaynaklarını en etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark görmüyoruz.

"İklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarımız azalıyor"

Su kirlililiğinin önüne geçmeye çalışıyoruz. İklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarımız azalıyor. Suyu açık kanalet sistemleriyle kullanmanın yanlış olduğu inancındayız.

"İllerimizin 2071 yılına kadar olan içme suyunu planladık"

Son 19 yılda su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak birçok projeyi hayata geçirdik. İllerimizin 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu çalışmalarını planladık.

"Yer altı barajlarını 150'ye yükselteceğiz"

Son 3 yılda su alanında 41 milyar liranın üstünde yatırım yaptık. Toplam 1000 tesisi bu dönemde tamamladık. 45 milyon kişiye ilave içme suyu sağladık, yaptığımız tesislerle su depolama kapasitemizi yükselttik. Toplam 277 milyar liralık yatırımla 600 barajı, 423 göleti, 590 hidroelektrik santralini, 1457 sulama tesisini, 262 içme suyu tesisini hizmete alarak adeta destan yazdık. İklim değişikliği ve nüfus artışı sebebiyle 26 adet yer altı barajı inşa ettik. 2023 yılına kadar bu sayıyı 150'ye yükselteceğiz.

"Meclis'te bir 'Su Kanunu' hazırlıyoruz"

Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis'te bir 'Su Kanunu' hazırlıyoruz.