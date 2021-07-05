Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde COVID-19'a karşı yerli olarak geliştirilen VLP temelli aşının Faz-2 aşaması için daha önceden başvurup kayıt yaptırmış olan gönüllüler aşılanmaya başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından desteklenen, dünyanın en yenilikçi aşılarından olan VLP temelli aşının Faz-1 çalışması daha önce başarı ile sonuçlandırılmıştı.

VLP aşısının Faz-2 aşamasının Ankara, İstanbul ve Kocaeli olmak üzere 3 merkezde yapılacağı duyurulmuştu.

Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesinin ardından bugün Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de aşılama çalışmalarına başlandı.

Aşılamaya 18-59 yaş arasında, ciddi kronik hastalığı olmayan, daha önce koronavirüs geçirmemiş ve başka bir COVID-19 aşısı yaptırmamış gönüllüler alınıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halit Çınarka, VLP aşışının detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"VLP aşısı yeni bir teknoloji. Virüs benzeri parçacıkları hastaya verip antikor oluşturuyoruz. Böylelikle virüsün bize geldiği zaman hücrelerin yapışacağı yerleri antikorun kapatması sayesinde hasta olmamayı sağlayacak bir teknoloji olarak söyleyebiliriz.”

“Sonbaharda yerli aşıyı tüm dünyanın kullanımına sunacağız”

Bugün 12 gönüllünün aşılanacağını belirten Doç. Dr. Çınarka, "Faz-1, 38 gönüllü ile başarılı bir şekilde bitmişti. Şimdi Faz-2’deyiz. Bugün 12 gönüllü ile başladık. Bize düşen gönüllü sayısı 60-70 kişi. Bazen 100 hastaya çıkabiliyoruz duruma göre. Yedikule'deki bu Faz-2 çalışmalarının tamamlanmasıyla başarılı bir şekilde Faz- 3'e geçebileceğiz. Sonbaharda da Türkiye'nin yerli aşısını tüm dünyanın kullanımına sunacağımızı müjdeleyelim. Normal şartlarda temmuz ayının içerisinde Faz-2'nin bitmesini, Faz-2'nin başarısını gördüğümüz zaman Faz-3'e de Ağustos ayı içerisinde geçmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 15 bin civarı bir gönüllü ile Faz-3'ü halledeceğiz" diye konuştu.

Gönüllü olmak için daha önce hastalığı geçirmemiş olmak şart

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dekanı ve Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, daha önce hastalık geçirmemiş ve aşı olmamış vatandaşları yerli aşıya gönüllü olmaya davet etti.

Çetinkaya, "Gönüllü olmak için daha önce koronavirüs hastalığı geçirmemiş olmak ve herhangi bir aşının yapılmamış olması gerekiyor. 18 yaşından büyük herkes gönüllü olabilir. Başvurular direkt bize de yapabilirler ya da internet sayfasından başvurabilirler. Buradan herkesi aşıyı olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.



