Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları devam ediyor.

Türkiye de yerli aşıda Faz-1 çalışmalarını tamamladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ciddi hiçbir yan etkinin görülmediğini belirten Çalış, şunları söyledi:

"COVID-19'a karşı üniversitemiz tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen yerli aşımızın Faz-1 ikinci dozlaması bugün tamamlandı. Ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar Faz-2'ye geçmeyi planlamaktayız."

ERAGEM'de yürütülen yerli aşı çalışmalarında, Faz-1 kapsamında gönüllülere ilk doz 5 Kasım'da, ikinci doz ise 26 Kasım'da uygulanmaya başlanmıştı.