Yerli aşıda Faz-1 çalışmaları tamamlandı
Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının Faz-1 ikinci dozlama çalışmaları tamamlandı. Çalışmalara göre hiçbir yan etki görülmedi.
Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları devam ediyor.
Türkiye de yerli aşıda Faz-1 çalışmalarını tamamladı.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ciddi hiçbir yan etkinin görülmediğini belirten Çalış, şunları söyledi:
"COVID-19'a karşı üniversitemiz tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen yerli aşımızın Faz-1 ikinci dozlaması bugün tamamlandı. Ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar Faz-2'ye geçmeyi planlamaktayız."
ERAGEM'de yürütülen yerli aşı çalışmalarında, Faz-1 kapsamında gönüllülere ilk doz 5 Kasım'da, ikinci doz ise 26 Kasım'da uygulanmaya başlanmıştı.
Covid-19’a karşı Üniversitemiz tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen yerli aşımızın Faz-1 ikinci dozlaması bugün tamamlandı ve ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Herşey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar Faz-2’ye geçmeyi planlamaktayız.— Prof. Dr. Mustafa Çalış (@RektorProfCalis) December 14, 2020