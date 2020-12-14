2020 yılının bitmesine günler kala koronavirüs kabusunda da sona doğru yaklaşılıyor. Dünyanın odaklandığı aşı araştırmalarından olumlu haberler geliyor. Bilim insanlarının gecelerini gündüzlerine katarak geliştirdikleri bazı aşıların klinik çalışmaları tamamlandı. Hatta bazı ülkelerde aşılama başladı bile...

Türkiye de COVID-19 aşısını ilk uygulayacak ülkelerden biri olacak. Aşılama çalışmaları önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığının planlaması doğrultusunda başlayacak.

Bir taraftan bu sevindirici gelişmeler yaşanırken bir taraftan da aşılar konusunda olumsuz bilgiler kimileri tarafından yayılıyor. Bu, daha çok sosyal medya üzerinden yapılıyor. Sosyal medyada aşının güvenirliğini sorgulayan çeşitli videolar, komplo teorileri ve bilimsellikten uzak paylaşımlar yapılıyor. Bu tür söylemler bazılarının kafasını zaman zaman karıştırabiliyor.

[Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertek]

Sosyal medyadaki yanıltıcı kampanyalara dikkat

Aşıların işe yaraması için, aşılanan kişi sayısı son derece önemli. Toplumsal bağışıklık için nüfusun büyük kısmının aşı olması gerekiyor. Bu nedenle aşılar hakkındaki dayanaksız karalama kampanyalarına fazlasıyla dikkat edilmesi gerektiği söyleniyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertek’in sözleri fazlasıyla önemli. Prof. Dr. Ertek, bu tip paylaşımlar için, “Çok tehlikeli ve yanlış buluyorum” diyor.

Prof. Dr. Mustafa Ertek’in sözleri bununla sınırlı kalmıyor. Aşı karşıtı olumsuz ve dayanaksız kampanyalar için şöyle konuşuyor:

“Aşı, dünyada sağlığın korunması için hem ekonomik açıdan hem insanların konforu açısından en iyi tedbir… Bu konuda tereddüte yol açabilecek bir açıklama yapmak, en hafif tabiriyle sorumsuzluktur.”

[Fotoğraf: AA]

“FAZ-3 aşamasına gelen bütün aşılar güvenli”

COVID-19 aşısına yönelik karalama kampanyasına katılanların iddiası, aşının ciddi yan etkileri olduğunu yönünde. Prof. Dr. Mustafa Ertek’in bu iddiaya yanıtı son derece net:

“Koronavirüs aşısının ciddi bir yan etkisi yok. Bütün aşıların yan etkileri vardır. Bunlar tolere edilebilir yan etkilerdir. Zaten ciddi yan etkileri olsa FAZ-3 aşamasına kadar gelip ruhsat alamazlar. O yüzden FAZ-3’e gelmiş ve ruhsat almış tüm aşıların gönül rahatlığıyla güvenli olduğunu söyleyebiliriz.”

Söz konusu yan etkilerin, aşının faydası yanında görmezden gelinecek kadar önemsiz olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ertek, sözlerini şöyle noktalıyor:

“Aşı yapılan binlerce vaka incelendi. Bizim kendi kliniğimizde arkadaşlarımızın hepsi aşı oldu. Hiçbirinde ciddi bir yan etki görmedik. Dolayısıyla en ufak tereddüte gerek yok.”

