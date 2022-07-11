Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 22:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.
Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan
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