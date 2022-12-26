Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 15:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Al Şeyh'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al Şeyh'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika Suudi Arabistan
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