Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 15:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hudut kartalları 2'si terörist 7 kişiyi yakaladı
Suriye ve İran’dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye ve İran’dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 7 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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