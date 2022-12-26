Erzurum'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası finalinde yaşananları anlattı, Arjantin'i tebrik etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanual Macron'u nasıl teselli ettiğini anlattı.

Erdoğan "Messi mi?, Ronaldo mu?" sorusuna, "Onları kıyaslamak bize düşmez de Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar. Filistin davasına sahip çıkan bir isimdir Ronaldo" dedi.

Erdoğan, Macron'u teselli etti

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanual Macron'u nasıl teselli ettiğini anlattı:

"Penaltılarda da Arjantin gerçekten muhteşemdi izledin değil mi? Her iki tarafı çevirmede Messi tecrübesi ağırlığını koydu ve Arjantin'i böyle 30 yıldan sonra dünya kupasını almış oldu hayırlı olsun diyeceğiz darısı başımıza . Kendisini teselli derken ‘Arjantin iyi oynadı kazandı’ dedim Macron üzülme... "

"Ronaldo Suudi Arabistan'a gidiyor"

Erdoğan, Portekizli yıldız Ronaldo'nun yeni adresini de açıkladı. "Aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor" dedi.

Fransız milli takımının oyuncusu, Kylian Mbappe de Erdoğan'ın gündemindeydi. 23 yaşındaki futbolcu için, "Şimdi artık gelecekte o var..." diye konuştu.