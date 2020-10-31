Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere geldiği İzmir'de AFAD Koordanisyon Merkezine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada yetkililer tarafından brifing verildi. Toplantıda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile deprem bölgesinde bulunan bakanlar da yer aldı.

"37 vefatımız, 885 yaralımız var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla 37 vefatımız, 885 yaralımız var. Enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103" dedi.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 37 kişi hayatını kaybetti, 885 yaralımız var. 103 vatandaşımız enkazdan kurtarıldı.https://t.co/LtSPbF49Rn pic.twitter.com/gDod5eMvP4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 31, 2020

"Bölgeye 35 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup 25 adedi burada kurulmuş durumda." diyen Erdoğan, "Bu noktada herhangi bir sıkıntı olmadı" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine şu ana kadar 24 milyon lira ödenek gönderildiğini, ihtiyaca göre bunun devam edeceğini söyledi.

"Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." diyen Erdoğan, "Enkazların kaldırılmasının ardından inşaat çalışmalarına başlayacağız, evleri yıkılanlar için süratle evler yapılacak" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam edilir" dedi.

"Vatandaşlarımız 'yurtlarda kalabiliriz' derse buralarda kendilerini misafir etme imkanımız var. Burada sıkıntı söz konusu değil." ifadesini kullanan Erdoğan, "88 ülkeden geçmiş olsun mesajları, telefonları geldi. Hepsine şahsım, heyetim, milletim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.