Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın koronavirüs tedavisi gördüğünü açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs (COVID-19) tedavisinde son aşamaya geldiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından koronavirüs tedavisiyle ilgili açıklama yaptı.
Kalın mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum."
Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 31, 2020
Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Kalın'a geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldiğini açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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