Ege Denizi'ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, dün saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedilmişti.

Depremde 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 28 kişi hayatını kaybetti.

Arama kurtarma ekiplerinin 8 binada çalışmaları devam ediyor.

Bakanlar deprem bölgesinde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Seferihisar'da incelemelerde bulunmak üzere bazı bakanlarla bölgeye gitti.

[Fotoğraf: AA]

Deprem nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu Seferihisar'da ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşları ziyaret eden Dönmez, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Bizzat olayın etkilerini yerinde incelemek istedik"

Dönmez, dün depremin ardından İzmir'e gittiklerini ve Gediz Elektrik Dağıtım AŞ ile Türkiye Elektrik İletim AŞ yetkililerinden duruma ilişkin bilgi aldıklarını ifade ederek, "Bugün Seferihisar'a gelerek bizzat olayın etkilerini yerinde incelemek istedik. Enerji altyapıları açısından baktığımızda, bir trafo merkezimiz sahile yakın olduğu için su altında kalmıştı ve o trafonun beslediği abonelere elektrik sağlayamamıştık ama bugün sabah itibarıyla ekiplerimizin çalışması ve civardaki abonelerin güvenliğinin sağlanması üzerine elektrik vermeye başladık. An itibarıyla artık Seferihisar'da elektrik ve doğal gaz kullanamayan abone yok" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Dönmez, Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde 87 yaşında suya kapılarak vefat eden Fatma Erçetin’nin evine giderek, taziye ziyaretinde bulundu.