Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığında olan 6 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Irak kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.
Yazılı açıklamada, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Paylaşılan mesajda, düzenlenen harekata ilişkin görüntülere de yer verildi.
Etiketler: Terör Örgütü Son Dakika Milli Savunma BakanlığıSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 18:03
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