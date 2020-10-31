Rıza Bey Apartmanı ile Doğanlar Apartmanı enkazlarındaki çalışmayla ilgili AFAD yetkililerinden bilgi alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde zarar gören vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Koca, daha sonra çok sayıda yaralının tedavi edildiği Ege Üniversitesi Hastanesine geçti.