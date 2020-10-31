Haber Giriş: Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkaz bölgelerinde incelemelerde bulundu.
Rıza Bey Apartmanı ile Doğanlar Apartmanı enkazlarındaki çalışmayla ilgili AFAD yetkililerinden bilgi alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde zarar gören vatandaşlarla sohbet etti.
Bakan Koca, daha sonra çok sayıda yaralının tedavi edildiği Ege Üniversitesi Hastanesine geçti.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 18:52
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