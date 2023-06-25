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Gündem
TRT Haber 25.06.2023 18:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya'daki son gelişmeler ve İsveç’in NATO üyeliği ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Rusya'daki gerilimin sona ermesinin Ukrayna sahasında geri dönülmez insani felaketlerin önünü aldığı belirtildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e Rusya'daki gelişmelerin Ukrayna’da adil barış yolunda yeni bir kilometre taşı olması temennisi iletildi.

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İsveç’in NATO üyeliği

Görüşmede, İsveç’in NATO üyeliği de ele alındı. Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamı olmadığı ifade edildi.

F-35 bağlamında yaşanan haksızlıkların Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç’in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının Türkiye’ye değil esasen NATO’ya ve NATO’nun güvenliğine zarar verdiği ifade edildi.
 

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