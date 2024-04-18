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Gündem
TRT Haber 18.04.2024 18:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son asrın en büyük katliamlarından birisi Gazze'de yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son asrın en büyük katliamlarından birinin Gazze'de yaşandığını söyledi. Erdoğan, "Batılı ülkelerin İran'ın misillemeleri karşısında tek ses tepki verebildiklerini gördük. Aynı aktörlerin şimdi tek ses İsrail'e 'dur' demeleri gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son asrın en büyük katliamlarından birisi Gazze'de yaşanıyor
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

İlişkilerimiz kazan kazan fikriyle gün geçtikçe gelişiyor. İkili ticaret hacmimiz 345 milyon dolar seviyesine ulaştı. Hacmimizi 1 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının katılımıyla yarın düzenlenecek Türkiye-Tanzanya İş Forumu bu açıdan önemli olacaktır. 14 yıl sonra yapılan bu ziyaret dönüm noktası olacaktır.

Tanzanya'nın kendi güvenliği açısından atacağı adımlarda yanlarında olacağımızı söyledik. FETÖ tehdidi hakkında kendilerine bilgi verdik. Dışişleri Bakanlarımız düzenli istişarelerin yürütülmesi noktasında gerekli adımları atacaklarına karar vermiştir. Afrika kıtasının gönlümde hep müstesna bir yeri oldu. Kıtaya 50'den fazla ziyaret gerçekleştirdik. Afrika açılımımızın kıta açısından muhabbetle karşılandığını görmek bizleri sevindiriyor. Kıtayla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.

"Son asrın en büyük katliamlarından birisi Gazze'de yaşanıyor"

Afrikalı kardeşlerimizin Filistin davasına hassasiyeti tüm dünyanın malumudur. İşgal edişmiş Filistin topraklarında yaşanan vahşet karşısında atılabilecek adımları ele aldık. 34 binden fazla Filsitinli İsrail güçleri tarafından şehit edildi. 195 gündür son asrın en büyük katliamlarından birisi Gazze'de yaşanıyor. Bir an önce acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı sonrasında ise iki devletli çözüm aranmalıdır. Batılı ülkelerin İran'ın misillemeleri karşısında tek ses tepki verebildiklerini gördük. Aynı aktörlerin şimdi tek ses İsrail'e 'dur' demeleri gerekiyor. İsrail'in gündemi çarpıtma, Gazze'deki vahşeti gizleme, gündemden düşürme teşebbüslerine fırsat verilmemelidir.

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