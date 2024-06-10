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Gündem
TRT Haber 10.06.2024 15:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile önümüzdeki bir kaç gün içinde bir görüşme yapacak.

Sinan Ateş cinayeti sanıkları 1 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına 1 Temmuz'da başlanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 22 sanık hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 1 Temmuz 2024'te görülmesini kararlaştırdı.

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan 22 sanık, "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs", "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak.

Tetikçi Eray Özyağci ile Vedat Balkaya ve Suat Kurt müşterek fail, sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın da suça azmettiren olduğu, sanıklar Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın ise iştirak halinde işlenen suça yardım ettikleri gerekçesiyle cezalandırılmaları isteniyor.

Bu arada, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının başlamasıyla tevziye kapatılan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinin, geçen günlerde tekrar tevziye açıldığı, iş yükü durumuna göre davalar UYAP tarafından dağıtıldığı için Sinan Ateş cinayeti davasının da bu mahkemeye düştüğü öğrenildi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve olay sırasında beraberindeki Selman Bozkurt "müşteki", 22 kişi de "sanık" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, sanıklar Özyağci, Balkaya ve Kurt'un "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar; Çep ve Demirbaş'ın ise cinayete azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Özyağci'nin ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıldan 3 yıla, Demirbaş'ın ise "zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanıklar, Asarkaya, Saraç, Köktürk, Yüce, Uzunlar, Gelenbey, Çolak, Bayraktar, Güney, Ersoy, Zorlu, Ataç, Yüksel, Öktem, Karadeniz, Atay ve Aykal'ın " tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsi istenirken, Aykal'ın kamu görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak maktule ait kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak temin ettiği gerekçesiyle 3 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma, ayrı bir dosya üzerinden sürüyor.

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