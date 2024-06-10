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Gündem
TRT Haber 10.06.2024 13:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni haftaya diplomasi trafiği ile başladı.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Aliyev'i uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, havalimanında bir süre görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, havalimanında bir süre görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Erdoğan ve Aliyev görüşmenin ardından birlikte Beştepe'ye geçti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Ayrıca bölgesel ve küresel konular da gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

İki lider baş başa görüşmenin ardından çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

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