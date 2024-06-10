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Gündem
AA 10.06.2024 12:52

Bakan Işıkhan: İşsizlik oranımız son 11 yılın en düşük seviyesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ekonomimiz, istihdam üretmeye devam ediyor. İşsizlik oranımız, son 11 yılın en düşük seviyesinde" dedi.

Bakan Işıkhan: İşsizlik oranımız son 11 yılın en düşük seviyesinde
[Fotograf: AA]

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), nisan ayı iş gücü istatistikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Ekonomimiz, istihdam üretmeye devam ediyor. İşsizlik oranımız, son 11 yılın en düşük seviyesinde" bilgisini paylaşan Işıkhan, son 12 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranının, bir önceki aya göre 0,1 puan azalış ile yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleştiğini; işsiz sayısının, bir önceki aya göre 18 bin kişi, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 484 bin kişi azaldığını bildirdi.

Bakan Işıkhan, açıklamasında şunları kaydetti:

"İstihdamı destekleyen politikalarımızın sonuçlarını her geçen gün daha iyi şekilde görmeye devam ediyoruz. İstihdam sayımız 2024 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 983 bin artarak 32 milyon 618 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puan artarak yüzde 49,5 oldu. Son dönemlerde tarihi zirvelere ulaşan istihdam oranlarımızda gençlerin ve kadınların daha fazla pay aldığını da görüyoruz. Kadınlarda istihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,2 puan artış gösterdi. İşsizlik oranı ise aynı döneme göre 2,9 puan azaldı. OVP ve 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda önümüzdeki dönemde de ekonomik istikrarı ve vatandaşlarımızın kalıcı refahını sağlayan politikalar ile istihdamı önceleyen adımlar atmaya devam edeceğiz." 

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan İstihdam İşsizlik
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