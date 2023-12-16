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TRT Haber 16.12.2023 10:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul teşkilatıyla bir araya gelecek

Bu hafta mesaisinin büyük bölümünü yerel seçim çalışmalarına ayıran Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın da partisinin İstanbul teşkilatıyla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul teşkilatıyla bir araya gelecek

AK Parti'de yerel seçim mesaisi hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu haftaki mesaisini yerel seçim çalışmalarına ayırdı.

Aday tespit komisyonunu toplayan Erdoğan, partililerle yüz yüze temayül çalışması yaptı.

Belediye başkan adaylarını belirleyecek aday tespit komisyonu, Erdoğan başkanlığında peş peşe toplantılar gerçekleştirdi. 30 büyükşehir ve 51 il için adaylar değerlendirildi. Bu süreçte bazı şehirlerde adayların duyurulması bekleniyor.

Ankara, İzmir ve Adana illeri özelinde de ayrı ayrı toplantılar yapıldı. Genel merkezdeki o toplantılara bazı Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, ilgili şehirlerin il başkanları, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları katıldı.

Katılımcılara "Kimi aday olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi, isim önerisi istendi.

30 büyük şehrin tamamında ortak aday gündemde

Gözler bir taraftan da Cumhur İttifakı'nın mahalli idareler seçimlerindeki iş birliğine çevrildi.

AK Parti ile MHP heyetlerinin görüşmeleri kısa sürede tamamlanacak.

Beklenti, 30 büyükşehrin tamamında ortak adaylarla seçime girilmesi yönünde.

51 il ve ilçedeki iş birliğinin detayları da 15 Aralık'tan sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

Belediye başkan adayları ise ocak ayının sonuna kadar peyderpey duyurulacak.

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