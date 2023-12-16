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Gündem
TRT Haber 16.12.2023 10:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan etkin Gazze diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderleriyle yoğun görüşme trafiği gerçekleştirerek her platformda tüm dünyanın dikkatini İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan etkin Gazze diplomasisi
[Fotograf: AA]

Dünya, İsrail'in katliamları karşısında sessiz kalırken, Türkiye Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için çok yönlü diplomasi yürütüyor. Türkiye'nin diplomasideki kilit ülke rolü, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalarda da etkisini gösteriyor.

İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı dünyada sesini en çok yükselten liderlerin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Gazze'ye yönelik insanlık suçunu görmezden gelen ülkelere karşı tepkisini her platformda ortaya koyuyor.

Kalıcı ateşkes için yoğun çaba

Erdoğan, çok sayıda dünya lideriyle gerek yüz yüze ve gerekse telefonda görüştü. Ziyaret ettiği ülkelerde ve katıldığı zirve toplantılarında, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını gündeme getirdi.

Türkiye'den Gazze'ye yardım eli

Ateşkes çabalarının yanısıra Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için de harekete geçildi. Türkiye'ye getirilen Filistinli hastalar tedavi altına alındı.

'Gazze' diplomasisi esir takasında da etkisini gösterdi. Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın girişimleri ile Gazze'deki Taylandlı esirler serbest bırakıldı.

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