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Gündem
TRT Haber 26.10.2023 11:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile Filistin'i görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin’e yönelik saldırıları ve bölgede giderek ağırlaşan insan hakları ihlalleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile Filistin'i görüştü
[AA (Arşiv)]

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede,  İsrail'in Gazze'ye yönelik hiçbir kutsal metinde yeri olmayan saldırılarının katliam boyutuna ulaştığını, uluslararası toplumun yaşananları görmezden gelmesinin insanlık adına utanç verici olduğunu, tüm devletlerin bu insanlık dramına karşı ses yükseltmesi gerektiğini ifade etti. 

"Barış bağımsız Filistin ile mümkün"

Üç semavi dinin kutsal mekanlarını barındıran bölgede, kalıcı barışın ancak 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulması ile mümkün olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması için büyük çaba gösterdiğini, yardımların masum sivillere kesintisiz ulaştırılması konusunda herkesin bu çabalara aktif destek vermesi gerektiğini de belirtti.

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